Ufficiale, Pirlo nuovo allenatore del Fatih Karagümrük

Sorriso, stretta di mano e via, si parte. Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore del Fatih Karagümrük. Il Maestro, come si sapeva, riparte dalla Turchia. Pirlo si è rimesso in gioco nel campionato che ha portato bene anche al suo collega Montella. Dopo l'esperienza sulla panchina della Juventus, il bresciano, 43 anni, si accorda ufficialmente con il Fatih Karagumruk. Qui ritroverà vecchie conoscenze del calcio italiano, come il portiere Emiliano Viviano, Davide Biraschi e Fabio Borini. Pirlo ha firmato per una sola stagione.