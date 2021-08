Giovedì 19 Agosto 2021, 18:23

Manca davvero pochissimo al debutto ufficiale della Roma di José Mourinho. Impegnata contro il Trabzonspor per i playoff di Conference League, la squadra giallorossa non cambia pochi interpreti rispetto all'amichevole vinta contro il Raja Casablanca. Al posto dell'infortunato Chris Smalling, lo Special One decide di schierare Ibanez, che era in ballotaggio con Kumbulla. Lorenzo Pellegrini, invece, inizierà al posto di El Shaarawy.

Trabzonspor-Roma, le formazioni ufficiali

Trabzonspor (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Edgar Le, Vitor Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.