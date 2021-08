Trabzonspor-Roma diretta LIVE ore 19.30: formazioni e dove vederla

Giovedì 19 Agosto 2021, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 15:40

È la prima ufficiale di Mourinho. Trabzonspor-Roma si gioca alle 19.30 in Turchia e vale l'andata degli spareggi per accedere alla Conference League. Il tecnico portoghese vuole già indirizzare il discorso qualificazione in vista del ritorno (in programma giovedì prossimo all'Olimpico), anche per arrivare nel migliore dei modi alla prima di campionato contro la Fiorentina di domenica. Non c'è Smalling, rimasto a Roma per un infortunio muscolare, così come Abraham che è stato inserito in lista Uefa ma sarà disponibile solo al ritorno. In porta Rui Patricio, in difesa Karsdorp e Vina sono gli esterni con Mancini-Ibanez coppia centrale. A centrocampo Cristante e Veretout, Pellegrini sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta Shomurodov. Zaniolo e Mkhitaryan gli esterni.

Le probabili formazioni

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Edgar Le, Vitor Hugo, Trodsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

A disp.: Akbulut, Kardesler, Koybasi, Turkmen, Gunduz, Genc, Asan, Sari, Tokoz, Malli, Akpinar, Parmak, Cornelius.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja Mayoral.

Arbitro: Jug (SLO)

Guardalinee: Vidali e Vukan (SLO)

Quarto Uomo: Kajtazovic (SLO)

🎙️ José Mourinho in vista del primo impegno ufficiale della stagione #TSRoma #UECL — AS Roma (@OfficialASRoma) August 19, 2021

Dove vedere Trabzonspor-Roma in tv e streaming

Trabzonspor-Roma sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport canale 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e NowTv. La Roma ha comunicato che farà vedere in Italia il match su Facebook, Twitter e YouTube.