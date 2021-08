Mourinho accende la polemica: «Qua si lavora sodo, non come all'Olimpico»

A poche ore dalla prima partita ufficiale della Roma, impegnata nei playoff di Conference League contro il Trabzonspor in Turchia. José Mourinho, allenatore dei giallorossi, già arrivato al Medical Park Stadium, ha postato su Instagram un video del rettangolo verde in cui un addetto ai lavori sta tosando l'erba. Ed è qui che nasce la polemica per lo Special One: «Questo ragazzo sta lavorando duro, non come quelli in ferie dell'Olimpico. Adesso è vuoto, ma domani sarà pieno», scrive il tecnico portoghese sui social. E poi aggiunge anche i complimenti alla squadra turca: «Sarà un match difficile, ma questo è il bello del calcio».