Toronto, il presidente Manning svela: «Ho trovato Insigne su internet»

L'entusiasmo è appena esplodo. Il presidente del Toronto Manning non vede l'ora di gioire ai gol di Insigne, il suo grande colpo in questo calciomercato. Ma come è riuscito il numero uno del club canadese a prendere il futuro ex capitano del Napoli? «Sono andato a vedere sul sito di trasferimenti, Transfermarkt, i giocatori liberi della Nazionale. E Lorenzo Insigne era uno di quelli in scadenza». Le parole di Manning, riportata da sasktoday.ca, hanno fatto subito il giro del mondo: «Ho fatto un lavoro semplice, iniziare a segnarmi i giocatori di livello mondiale che avrebbero potuto portarci anche un valore commerciale. E Insigne faceva al caso nostro»

APPROFONDIMENTI VERSO IL QATAR Chiesa infortunato, tegola per Mancini: da Berardi a Pellegrini,... SERIE A Il Napoli torna a vincere al Maradona: decide Petagna contro la... SERIE A Napoli, Insigne infortunato lascia il campo tra gli applausi SPORT Ufficiale, Insigne è un nuovo giocatore del Toronto: il...