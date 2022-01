Applausi e cori di incitamento per Lorenzo Insigne, costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio muscolare nel primo tempo della sfida tra Napoli e Sampdoria. Il capitano dei partenopei dalla prossima stagione giocherà in Canada con il Toronto, una scelta che ha diviso la tifoseria che comunque oggi al Maradona" ha voluto incitare il giocatore, non facendogli mancare il proprio sostegno.