Tonali, il sostegno dei tifosi del Newcastle: cori e applausi al suo ingresso in campo

In quella che potrebbe essere la sua "last dance", il match casalingo contro il Crystal Palace, Sandro Tonali ha iniziato in panchina, per poi entrare al minuto 69 al posto di Guimaraes sul risultato di 4-0 per i Magpies. In attesa della lunga squalifica, i tifosi di casa hanno espresso la loro vicinanza al centrocampista con cori di sostegno e qualche striscione sulle tribune del St. James Park.

Bobby Charlton è morto, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese: aveva 86 anni

Quello che in realtà accade spesso ogni volta che Tonali scende in campo con la maglia del Newcastle, essendo fin da subito diventato un idolo dei tifosi.

Sta di fatto, che i Magpies hanno vinto 4-0: reti di Murphy, Gordon e Longstaff nel primo tempo. Con Wilson a chiudere definitivamente il match nella ripresa. Finita la partita ora a Tonali non resta che aspettare la squalifica, con l’Uefa che spera arrivi entro mercoledì, prima della sfida di Champions con il Borussia Dortmund.

Restando sui risultati, invece, il Manchester City ha battuto 2-1 il Brighton di Roberto De Zerbi. Due gol dei Citizens in 19’: vantaggio firmato da Alvarez e raddoppio del solito Haaland. Di Ansu Fati, ex Barcellona, il gol del Brighton che ha accorciato le distanze al 73’. Successo anche per il Liverpool nel derby contro l’Everton. I Reds hanno conquistato tre punti grazie al 2-0 rifilato ai rivali stracittadini. Protagonista Salah con una doppietta, bravo a sbloccare il risultato al 75’ su rigore e a raddoppiare al 97’.