Scudetto, chi è la favorita? Per Marotta e Pioli la Juventus. Ma Allegri: «Non so perché lo dicano»

Più che una vigilia del big match della 9° giornata quella tra Milan e Juventus è stato uno scambio di vedute su chi è la reale favorita di questo campionato. A dire il vero, aveva iniziato l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, puntando tutto proprio sui bianconeri. Così come ha fatto anche Stefano Pioli. Fiducia nella Juventus, unica big a non giocare le coppe europee.

«Ci danno favoriti? Non so perché lo dicano. Uno è allenatore del Milan, l’altro è il d.g. dell’Inter. Naturale che per loro la Juventus sia favorita. Dobbiamo fare più punti possibile per arrivare a fine maggio tra le prime quattro. Godiamoci la sfida con i rossoneri e vedremo cosa saremo stati capaci di fare», le parole di Massimiliano Allegri.

Qualche ora dopo, Pioli è tornato sull’argomento: «Non credo che Allegri si sia risentito delle mie previsioni. È evidente che preparare una sola partita a settimana è un vantaggio. Non è matematico che si possa vincere, ma è un vantaggio».

Insomma, si ha la sensazione che tutte si nascondano. Nessuno vuole sbagliare. A partire dalla gara di domani sera. Che vede il Milan in emergenza tra i pali: ci sarà Mirante, 40enne che non gioca una gara da titolare dai tempi della Roma, aprile 2021. E una Juventus non messa benissimo in difesa. Danilo e Alex Sandro non sono a disposizione: Allegri punta su Gatti, Bremer e Rugani.