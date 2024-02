Vidal torna al Colo-Colo in sella a un cavallo: presentazione show in Cile

Venerdì 2 Febbraio 2024, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 10:29

Arturo Vidal, tornato al club cileno del Colo Colo dopo 17 anni trascorsi in Europa e Brasile, in conferenza stampa ha escluso l'idea di un imminente ritiro dal calcio professionistico, assicurando di voler rendere il suo club competitivo per la vittoria del titolo nazionale. Ma, oltre alle frasi di rito, a sorprendere i tifosi è stata la presentazione organizzata dal suo club. L'ex centrocampista di Juventus e Inter è stato infatti accolto con grande entusiasmo al suo ritorno, con uno show in grande stile. Prima l'atterraggio in elicottero e poi il giro di campo a cavallo, come un cavaliere medioevale con tanto di spada. Spettacolo degno del ritorno di "Re Artù".