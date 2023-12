Supercoppa italiana, definito il calendario per Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario della Supercoppa italiana sta per prendere - finalmente - forma. Mai organizzare un torneo, una final four in questo caso, era stato così complicato ma, a ora l'annuncio ufficiale, sembra che il più è stato fatto. La prima semifinale tra Napoli e Fiorentina si terrà giovedì 18 gennaio, seguita dalla seconda tra Inter e Lazio il giorno successivo, venerdì 19. La finale è programmata per lunedì 22 gennaio e tutte le partite avranno luogo tra Riad e Gedda, in Arabia Saudita. La trasmissione in diretta in prima serata su Canale 5 è confermata. C'era stato grande allarme nei giorni scorsi, l'Arabia Saudita sembrava intenzionata a spostare l'evento. La spedizione italiana ha persuaso gli organizzatori sauditi a mantenere la data originale dell'evento nonostante le potenziali sovrapposizioni con altri eventi sportivi di rilievo, garantendo così i premi complessivi di 23 milioni di euro, di cui 7 per la squadra vincitrice.