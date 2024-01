Supercoppa italiana, Napoli prima finalista: stasera Inter-Lazio

E' il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. Nel match giocato ieri sera a Riad, in Arabia Saudita, gli azzurri campioni d'Italia hanno battuto la Fiorentina 3-0. Partenopei avanti nel primo tempo con Simeone, poi Ikoné fallisce il rigore del possibile pareggio viola. Nella ripresa si scatena Zerbin, autore di una doppietta in due minuti, tra l'84' e l'86'. La squadra di Mazzarri attende l'altra finalista che uscirà dalla gara di stasera tra Inter e Lazio. "Giochiamo contro una delle più forti d'Europa, non abbiamo più del 25-30% di possibilità di passare il turno", ha avvertito alla vigilia il tecnico dei biacocelesti, Maurizio Sarri. Lunedì si assegnerà il trofeo. (Lapresse)