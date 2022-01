Diretta Roma-Juventus dalle 18,30, probabili formazioni e dove vederla in tv: Maitland-Niles subito titolare

All'Olimpico arriva la Juventus: e la Roma di José Mourinho deve cercare subito di mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro contro il Milan. Anche perché per i giallorossi è un bivio per la Champions League. Un'altra sconfitta significherebbe mandare in archivio ogni possibile speranza. Anche i bianconeri hanno bisogno di punti dopo il pari contro il Napoli. Allegri rispolvera il 4-2-3-1 dove dietro le scelte sono obbligate. Per Mou fuori anche Zaniolo che si aggiunge agli squalificati Mancini e Karsdorp. Maglia da titolare per l'ultimo arrivato Maitland-Niles. Si parte alle 18:30.

APPROFONDIMENTI TRIGORIA Roma, altra tegola. Un calciatore positivo al Covid ROMA-JUVENTUS Mourinho, prova di forza contro l'emergenza

SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; Bentancur, Locatelli; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean. All.: Allegri.

Arbitro: Massa

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara Roma-Juventus, in programma questa sera alle 18:30 allo Stadio Olimpico, verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Per vederla è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma e scaricare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o si ricorrere a dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast.