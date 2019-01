Ultrà ucciso a Milano, l'ultima ipotesi: alla guida dell'auto killer un parente del tifoso sotto inchiesta

La Procura di Milano sta effettuando una serie di verifiche per capire chi il 26 dicembre fosse alla guida della Volvo Station Wagon sequestrata ieri a Napoli, auto che era nella disponibilità di un ultrà partenopeo di 25 anni, ora indagato per l'omicidio volontario di Daniele Belardinelli, investito durante gli scontri prima di Inter Napoli. Con il 25enne in macchina, infatti, c'erano anche altre tre persone, tra cui un suo parente. Si ipotizza che alla guida della Volvo potesse esserci quest'ultimo. Gli accertamenti al riguardo sono ancora in corso.

L'auto è intestata, con un leasing, al padre del ragazzo. Le posizioni degli altri tre che erano in macchina sono al vaglio dell'autorità giudiziaria che potrebbe contestare anche a loro l'omicidio volontario a garanzia per tutti gli accertamenti da compiere.



Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono una decina le autovetture sulle quali viaggiavano i tifosi del Napoli che erano presenti in strada durante gli scontri prepartita di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre durante i quali è stato investito Belardinelli, poi deceduto in ospedale. L'attività investigativa della Digos della Questura di Napoli si sta concentrando proprio su queste vetture e sui passeggeri grazie al supporto delle informazioni (come le targhe) fornite dagli investigatori milanesi. L'obiettivo dei poliziotti partenopei è identificare tutte le vetture e tutti i tifosi partenopei che erano presenti in strada quando Belardinelli è stato investito. Individuate anche altre due auto che a breve, se gli inquirenti lo riterranno opportuno, potrebbero essere sottoposte a sequestro.