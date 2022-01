Diretta Inter-Lazio dalle 20,45, le formazioni ufficiali: Sarri conferma il tridente, Inzaghi con Sanchez-Lautaro

La Lazio che sfida la capolista Inter si aggrappa a Milinkovic-Savic: il serbo - decisivo con una doppietta contro l'Empoli - ha nei nerazzurri la sua vittima preferita. Sono già 5 i gol segnati e ha fatto centro anche all'andata, nell'unica sconfitta in campionato della squadra dell'ex Simone Inzaghi. Sarri sa bene che sarà una gara difficile, soprattutto dopo gli orrori difensivi contro i toscani.

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All: Sarri.

Arbitro: Paietto.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Inter-Lazio è in programma oggi, domenica 9 gennaio, a San Siro alle 20:45 e sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.