ROMA Se l'emergenza in difesa è ormai certificata, quella a centrocampo rischia di scoppiare da un momento all'altro. Ad accendere un faro sul reparto è stato Mourinho commentando il recente infortunio di Paredes che ha subito una forte contusione al piede destro durante la partita contro la Cremonese: «Non c'è frattura, ma non so se può giocare». Nonostante non sia al meglio, Mou si aspetta che oggi l'argentino gli regali la disponibilità per giocare. Altrimenti sarebbero guai. Qualora non ce la facesse, Cristante infatti non potrebbe essere più arretrato in difesa per dare una mano a Llorente e Mancini, unici centrali rimasti dopo la partenza di Ndicka in Coppa d'Africa e i lungodegenti Smalling e Kumbulla. A quel punto o Celik dovrebbe essere spostato al centro oppure dopo appena un allenamento toccherebbe al giovanissimo Huijsen. Proprio per questo motivo José chiederà a Paredes un sacrificio.

DEAN SI PRESENTA

A proposito dell'olandese, è stato ufficializzato proprio ieri per consentire a Mourinho di inserirlo tra i convocati e se necessario sfruttarlo stasera. Il diciottenne (indosserà la maglia numero 3) nella sua prima intervista da giallorosso ha spiegato perché ha rifiutato il Frosinone scegliendo la Roma in extremis: «È una grande società con grandi giocatori e un grande allenatore. Spero che possiamo arrivare fino in fondo in Europa League quest'anno. Poi se ti chiama Mourinho, la scelta è più facile». L'olandese è nella Capitale da 48 ore e il tecnico vorrebbe aspettare per utilizzarlo. Se Paredes dovesse farcela, allora Cristante arretrerà e le mezzali a centrocampo saranno Bove e Pellegrini. Sulla corsia di destra, invece, è in vantaggio Kristensen su quella di sinistra Zalewski, mentre in attacco giocherà la coppia Lukaku-Dybala.

IL SIVIGLIA SU AZMOUN

Se in entrata per muoversi a Trigoria dovranno attendere un'uscita, non va sottovalutata la questione attaccanti. Per risollevare una stagione pessima, il Siviglia sta provando a strappare Azmoun alla Roma. L'iraniano è in partenza per la Coppa d'Asia l'11 gennaio, nonostante al suo arrivo nella Capitale avesse garantito che sarebbe rimasto nella Capitale in segno di protesta contro la violazione dei diritti umani perpetrati nella sua nazione. In queste ore gli spagnoli stanno provando l'affondo con il Bayer Leverkusen per convincerli a interrompere il prestito con la Roma a metà stagione.