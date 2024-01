Il Var smette di funzionare durante Frosinone-Monza: gol convalidato col cellulare

Un episodio piuttosto singolare, quello che è accaduto al Benito Stirpe durante Frosinone-Monza, match della 19a giornata di Serie A. A causa di alcuni problemi tecnici, la partita si è svolta perc circa 60 minuti senza l'ausilio del Var. Intorno al 30' gli arbitri hanno appurato la presenza di un malfunzionamento dei macchinari per l'utilizzo della Var technology. Dopo aver cercato di sistemare il problema, l'arbitro Maria Ferrieri-Caputi ha avvertito i giocatori che il match sarebbe proseguito senza il supporto del Var. In quel momento il Monza stava conducendo la gara per 1-0. Al 45' è arrivato il raddoppio della squadra di Palladino con Valentin Carboni ma per convalidare il gol l'arbitro ha dovuto collegarsi col Var tramite un cellulare, grazie al supporto del quarto uomo Marinelli.

