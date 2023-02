Lazio, Vecino: «Mi sento meglio. Giocare con la Juve è sempre difficile, ma domani è un'opportunità»

Prima del Bologna era toccato a Patric, stavolta i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus li presenta Vecino per la Lazio: «Mi sento bene, molto meglio. Carico come nei primi mesi qui. Praticamente non ho fatto il ritiro con la squadra - rivela il centrocampista ai canali ufficiali del club - sono arrivato due settimane prima di iniziare. Sono stati tre mesi molto intensi, tra partite e viaggi, poi con il Mondiale penso sia normale. Ma sono pronto e carico, voglio tornare come prima».

Le parole di Vecino

L'uruguaiano fa anche un bilancio: «Guardo sempre la squadra e vedo che sta facendo bene. Sono anche io parte di questa, sono molto contento e sono sempre a disposizione. Ho ritrovato la continuità che mi era mancata nell’ultimo anno e sono contento consapevole che si può sempre migliorare. Abbiamo questa seconda parte di stagione per fare di più». Poi passa alla sfida contro la Juventus: «Domani avremo una grande opportunità, sappiamo che fino alle semifinali si giocheranno partite secche e noi siamo in un gran momento. Situazione Juve? Giocare contro di loro è sempre difficile, io li ho affrontati e so cosa significa giocare lì, hanno buoni giocatori. Non stanno vivendo un grandissimo momento, ma restano una squadra fortissima e sarà difficile». Infine sul nuovo arrivato, Luca Pellegrini: «È un giocatore giovane che arriva con tanta carica e voglia di fare bene. Sarà accolto benissimo dal gruppo e speriamo che ci dia una grande mano».