Lazio: Sarri ritrova Zaccagni, ma pensa al turnover. Pellegrini prende la maglia numero 3

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Juventus, sfida che dopo quattro stagioni potrebbe portare il club biancoceleste di nuovo in semifinale di Coppa Italia. La posta in palio è importante, ma Sarri comunque dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al solito. Il pareggio con la Fiorentina ha dimostrato qualche affanno sia a livello fisico che mentale, ecco perché anche in ottica Champions allo Stadium non dovrebbe vedersi il classico schieramento titolare.

Le probabili scelte di Sarri. Pellegrini prende la 3

Tempo di rifinitura a, come al solito cominciata col torello, l’attivazione atletica e la rapidità. Dopodiché largo alle prove tattiche, comprese le palle inattive. In base a quanto emerso dal campo centrale, tra i pali del 4-3-3 di Sarri, sebbene resti vivo il ballottaggio consi riprenderà il posto tra i pali. Davanti a sé, sulla fascia destra è destinato a tornaredal 1’, mentre a sinistracontende il posto a. Al centro Sarri dovrebbe confermare, mentreinsidiaaccanto all’ex Milan. Il terzetto sulla linea mediana potrebbe essere modificato.intravedono una maglia da titolari, mentrepotrebbe permettere adi rifiatare almeno inizialmente. Davantiè pronto a riprendersi il posto al centro del tridente conalla sua destra mentre a sinistra resta vivo il ballottaggio tra, con lo spagnolo leggermente favorito. Assenti l’infortunato, quest’ultimo in piena trattativa con. Non si è visto nemmeno Luca. Il nuovo arrivato ha svolto le classiche visite mediche, prenderà la maglia numero 3 e potrebbe partire per Torino con il resto dei compagni.