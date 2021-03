Spezia, Provedel positivo al Covid-19: è già in isolamento

Il portiere dello Spezia Provedel e un collaboratore della prima squadra sono positivi al Covid-19. A comunicarlo è la società ligure con una nota sul suo sito ufficiale: «Lo Spezia Calcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid -19 in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento». Nuovi tamponi, quindi, nelle prossime ore: lo Spezia giocherà col il Benevento domani alle 15 e poi con l'Atalanta venerdì 12 marzo alle 20.45.

APPROFONDIMENTI CALCIO ​Juventus, Bentancur positivo al Covid-19: salta la Lazio sabato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA