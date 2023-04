Napoli-Milan, Spalletti e Maldini litigano per l'esultanza di Leao. «Che c...vuoi?». «Sei nervoso ma hai vinto lo scudetto»

Spalletti e Maldini, cosa è successo a Napoli durante la gara contro il Milan? Il tecnico descrive lo screzio che ha avuto a fine partita nei corridoi verso gli spogliatoi con Paolo Maldini: «Stavo avendo una discussione con l'arbitro - ha detto - per l'ammonizione a Lobotka per un fallo normalissimo in campo e Maldini è passato e mi ha parlato addosso in maniera irrispettosa».

«Stavo chiedendo conto all'arbitro dell'ammonizione a Lobotka è passato Maldini sbracciandosi come a dire "ti lamenti sempre". Se c'è stato qualcuno che ha protestato sono stati loro, come anche l'anno scorso. È stato anche richiamato Pioli, a me non mi hanno mai richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra mentre discutevo con l'arbitro non mi è piaciuto, da parte mia comunque è tutto ok. Sono dispiaciuto, alla fine è Paolo Maldini. Sono cose antipatiche».

Rivedendo le immagini mostrate da Dazn, sembra che il dirigente rossonero abbia detto: «Mister sei nervoso, ma hai vinto il campionato, che c... vuoi». Dopo un breve chiarimento col tecnico del Napoli, a riportare la calma e ad allontanare il direttore dell'area tecnica del Milan ci ha poi pensato Rafa Leao.