Liga, il Real Madrid perde anche l'ultima in casa, Messi chiude con una doppietta

Il Real Madrid chiude nel peggiore dei modi una stagione disastrosa, sconfitto per 2-0 al Bernabeu dal Betis nella 38ma e ultima giornata di Liga. Per la squadra di Zidane, che ha preso il Real in corsa, si tratta della 12ma sconfitta in Liga (18ma della stagione), un record in negativo per la squadra vincitrice delle ultime tre Champions. In classifica, le merengue chiudono al 3/o posto con 68 punti, a -18 dal Barcellona che chiude oggi sul campo dell'Eibar.



Una doppietta di Leo Messi chiude nel migliore dei modi la Liga 2018-2019, vinta già da qualche giornata dal Barcellona del fuoriclasse argentino. La doppietta della 'Pulcè arriva al termine di Eibar-Barcellona conclusa 2-2 e che porta i blaugrana a 87 punti in classifica (+11 sull' Atletico 2/o e addirittura +19 sul Real Madrid, 3/o). Con i gol di oggi Messi arriva a quota 36 in Liga, rafforzando ulteriormente la leadership nella classifica della Scarpa d'Oro (che ha già vinto 5 volte in carriera) che adesso guida con 72 punti (36 reti) contro i 64 (pari a 32 reti) di Mbappè del Psg che deve ancora giocare l'ultima partita di Ligue1.

