Brasile-Argentina, scontri tra polizia e tifosi: Messi e compagni escono dal campo

Mercoledì 22 Novembre 2023, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 09:37

Momenti di tensione prima di Brasile-Argentina, poi vinta dagli ospiti per 1-0. Prima del fischio d'inizio, i giocatori argentini hanno abbandonato il campo a causa di uno scontro violento tra la polizia brasiliana e i tifosi argentini. Nonostante un tentativo di mediazione fallito, la squadra, guidata da Messi, ha deciso di tornare negli spogliatoi in segno di protesta. La partita è iniziata con un ritardo di 27 minuti a causa di questo incidente. Le immagini mostrano Messi e compagni sotto il settore del Maracanà per chiedere alla polizia di interrompere la carica contro i tifosi, con il portiere Dibu Martinez entrare a contatto con due agenti.