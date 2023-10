Chi è Aitana Bonmatí, la vincitrice del Pallone d'oro insieme a Messi

Il Pallone d'Oro 2023 va a Lionel Messi che si aggiudica il prestigioso trofeo per l'ottava volta in carriera. Tra le donne, il Pallone d'Oro è andato alla spagnola Aitana Bonmati del Barcellona.

Chi è Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí è una calciatrice spagnola nata a Barcellona . Ha iniziato a giocare nella prima squadra nel 2016 e ha vinto due UEFA Women's Champions League con il club catalano nel 2020-2021 e nel 2022-2023. Nel settembre 2023, a Monte Carlo, ha ricevuto il premio UEFA Women's Player of the Year per il 2022-2023. per poi ripetersi, ieri sera 30 ottobre, con il. A livello nazionale, Bonmatí ha iniziato la sua carriera nella nazionale spagnola Under-17 nel 2013. Ha segnato una doppietta contro la Germania e ha contribuito alla vittoria della Spagna agli Europei di categoria nel 2013. Ha rappresentato la Spagna in altre competizioni giovanili, inclusi gli Europei Under-19 e i Mondiali Under-20. Dal 2017, ha iniziato a giocare per la nazionale maggiore e ha fatto parte della squadra che si è qualificata per la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2019 in Francia. Nel 2023, è stata convocata per la Coppa del Mondo Femminile FIFA disputata in Australia e Nuova Zelanda, contribuendo alla vittoria della Spagna nel torneo. Ha segnato tre gol durante il torneo e ha giocato da titolare nella finale vinta contro l'Inghilterra.