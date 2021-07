Southgate ai tifosi inglesi: «Non fischiate l'inno dell'Italia»

Sabato 10 Luglio 2021, 21:28

Alla vigilia di Italia-Inghilterra il ct inglese Gareth Southgate lancia un appello ai suoi tifosi che prenderanno d'assalto Wembley per la finale degli Europei: «È importante che i nostri tifosi rispettino sempre gli avversari e sappiamo anche che se, quando giochiamo fuori, i supporter rivali fischiano il nostro inno questo ci dà ancor più carica. Quindi non credo che se a farlo siamo noi inglesi, ciò aiuti la squadra. Possiamo intimidire i rivali con fischi e "booo" durante la partita, ma gli inni nazionali vanno sempre rispettati».

Inghilterra, il messaggio della Regina Elisabetta: «Auguri per la finale, io 55 anni fa ho consegnato l'ultima coppa»

«Bellissimo il messaggio della Regina»

«È stato fantastico ricevere la lettera della Regina, e gli auguri del Primo Ministro a tutta la squadra - continua Southgate -. È il riconoscimento che i giocatori e tutto lo staff hanno lavorato bene e sono andati avanti nel modo giusto. È stato fantastico ricevere questi riconoscimenti, così come il saluto che abbiamo ricevuto alla partenza dal nostro centro sportivo di St. Georgès Park - dice ancora -. Ma adesso siamo qui per vincere, e vogliamo prenderci la coppa. "Football's coming home"? Non ho voluto ascoltarla per 15 anni, mi faceva troppo male».