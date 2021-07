Serie A, Sky perde gli highlights del campionato

Giovedì 29 Luglio 2021, 19:13

Dopo aver perso la maggior parte delle gare di serie A (ne trasmetterà soltanto tre in coesclusiva con Dazn), arrivano ancora brutte notizie per Sky. La Lega serie A ha deciso di non mettere all'asta il pacchetto relativo agli highlights pay della massima serie. Quindi, da Santa Giulia non potranno mettere a disposizione dei propri abbonati le azioni salienti delle sette partite in esclusiva su Dazn. Come riporta Il Sole 24 Ore, non avranno la possibilità di coprire nemmeno con le immagini più importanti la maggior parte delle sfide di ogni turno di serie A. Sky si potrà consolare con gli highlights delle tre in coesclusiva. E per quelle sette? I tifosi avranno la possibilità di vederne le azioni più importanti in chiaro, soltanto se l'offerta per i diritti non esclusivi del campionato presentata dalla Rai sarà accettata. La Tv di Stato, infatti, sta cercando di rimediare alla perdita dei diritti della Coppa Italia, acquistati da Mediaset.