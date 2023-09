Serie A femminile al via: il programma e dove vedere il campionato

Si riparte. La Serie A femminile ai nastri di partenza si preannuncia incerta e spettacolare, con la Roma che dovrà difendere lo scudetto conquistato lo scorso maggio. Le giallorosse dovranno difendersi dal ritorno della Juventus, che dopo essere stata eliminata ai preliminari di Champions League dall'Eintracht Francoforte, punta tutto sul campionato.

Saranno proprio le bianconere a inaugurare la nuova stagione, affrontando in trasferta il Pomigliano sabato 16 settembre alle 15.

Alle 18 invece è previsto il match tra Fiorentina e Sassuolo, mentre il lunch match di domenica 17 settembre sarà Como-Napoli. Sempre domenica sono in programma alle 15 Milan-Roma e alle 18 Sampdoria-Inter.

Sabato 16 settembre

15 Pomigliano-Juventus

18 Fiorentina-Sassuolo

Domenica 17 settembre

12.30 Como-Napoli

15 Milan-Roma (Rai Sport)

18 Sampdoria-Inter

