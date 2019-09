E' tutto emiliano l'appuntamento domenicale delle ore 12.30 in questa quarta giornata del campionato di Serie A: al Mapei stadium di Reggio Emilia vanno in campo infatti Sassuolo e SPAL, in un derby emozionate che promette bel gioco e la speranza di tanti gol. Cammino simile per le due compagini avversarie fino a qui: 1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta per entrambe, con i padroni di casa che vengono dalla sconfitta sul campo della Roma e gli ospiti invece dalla vittoria interna sulla Lazio.Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traorè; Berardi, Caputo, DefrelBerisha, Cionek, Strefezza, Vicari, Tomovic, Missiroli, Murgia, Kurtic, Di Francesco, D'Alessandro, PetagnaSono solo 2 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e SPAL: entrambe le volte la sfida è terminata col punteggio di 1-1. L'ultima volta furono Peluso per i padroni di casa e Petagna su rigore a fissare il risultato sul definitivo pareggio. Neroverdi, nonostante il 4-1 rifilato alla Sampdoria il 1 settembre scorso, ultimamente non troppo performanti di fronte ai propri tifosi: considerando anche la scorsa stagione, solo 3 vittorie negli ultimi 17 impegni al Mapei.