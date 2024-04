Sassuolo-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Il Milan ha interrotto il suo cammino di 7 vittorie consecutive, perdendo a San Siro contro la Roma nei quarti d'andata di Europa League. Adesso per la squadra di Pioli è tempo di pensare al campionato, in vista del ritorno con i giallorossi, e domenica dovrà vedersela col Sassuolo penultimo. L'allenatore rossonero dovrebbe optare per Jovic dal primo minuto, con Giroud che potrebbe tirare il fiato. Chukwueze in vantaggio su Pulisic, Okafor scalpita per una maglia da titolare.