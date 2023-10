Lazio, Sarri attende Vecino e spera in Provedel nella rifinitura anti Sassuolo. Ecco le idee del tecnico

È tutto pronto per la rifinitura della Lazio in ottica Sassuolo. Nel primo pomeriggio odierno a Formello i biancocelesti completeranno le ultime prove tattiche prima della partenza verso Reggio Emilia. Al Mapei Stadium sarà d'obbligo proseguire con la striscia di risultati utili, ma di fronte ci sarà un avversario molto temibile, soprattutto contro le big. Sarri lo sa è lo ha ripetuto più volte durante questa sosta Nazionali alla sua squadra. Il Comandante è rimasto soddisfatto dell'intensità vista e oggi sarà focalizzato soprattutto su due calciatori.

Lazio, occhi sul rientro di Vecino e sulle condizioni di Provedel

Dopo il ritorno in gruppo di Immobile, oggi salvo imprevisti dovrebbe esserci anche l'ultimo rientro per completare la rosa a disposizione del tecnico. Si tratta di Vecino, reduce da due impegni probanti con l'Uruguay e per questo gestito anche nelle ultime 24 ore. Nessun acciacco per il centrocampista, a differenza di Provedel, che tiene tuttora in apprensione Sarri. Il portiere continua ad avere dolore al fianco destro quando si butta, ma nonostante Sepe sia stato preallertato si farà il possibile per schierare il numero 94.

Le idee di formazione di Sarri

In attesa di quello che dirà il campo oggi, Sarri negli ultimi giorni ha dato l'impressione di avere già in mente un'idea chiara per il 4-3-3 che si vedrà al Mapei Stadium. Come anticipato, in porta si farà più che il possibile per recuperare Provedel. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco rispetto al match con l'Atalanta. Vista la pericolosità sulle fasce del Sassuolo, difficilmente non si vedranno Marusic e Hysaj come terzini. In mezzo Romagnoli resta inamovibile, mentre Patric proverà a insidiare Casale. Stesso discorso per Kamada con Guendouzi, che però dovrebbe essere favorito grazie a Rovella, in vantaggio su Cataldi per la cabina di regia, mentre Luis Alberto sarà la mezzala sinistra. Davanti Felipe Anderson e Zaccagni procedono verso la maglia dal 1', così come Castellanos, anche perché Immobile è appena rientrato dall'affaticamento al flessore della coscia destra.