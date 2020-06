© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio alle spese pazze e ai maxi-ingaggi. Il calciomercato dellasarà profondamente diverso da quello degli anni passati. L'indicazione delle proprietà è infatti chiara: cedere prima di comprare. In alternativa, via alle operazioni allargate in ottica plusvalenza. Così il ds Paratici continua a ragionare per scambi. L'obiettivo è quello di perfezionare il baratto Arthur-Pjanic. Ma nonostante il pressing del, il centrocampista ex Gremio non ha ancora aperto alla Juventus. Anzi: dai suoi profili social continua a inviare segnali d'amore alla società catalana. Oggi ha postato una foto con lo sguardo rivolto al, con un messaggio in catalano: «Domani il calcio torna a casa».Le scelte comunque non mancano, considerando che per sostituire Pjanic Sarri ha chiesto. L'italo-brasiliano sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con il suo allenatore, dopo le esperienze di Napoli e Chelsea. Ma per avvicinarsi alle pretese dei Blues, i bianconeri vogliono giocarsi la carta Douglas Costa. L'esterno offensivo exè nella lista dei sacrificabili nonché una pedina utile da inserire in qualche maxi-operazione.Non solo Jorginho, Sarri vuole anche Milik. L'attaccante polacco è in scadenza nel 2021 e senza rinnovo il Napoli sarà costretto a venderlo. Il prezzo di 40 milioni di euro è ritenuto, però, troppo alto dal club bianconero, che punta ad uno sconto importante.