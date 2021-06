Lazio, c'è la prima offerta di Lotito per Sarri: offerti 2,5 milioni, il tecnico ne vuole 3

Ore frenetiche e di riflessione. Nessun crollo e nessun passo indietro. La Lazio non molla Sarri. Lotito tira dritto e insiste sul tecnico toscano. Ha capito, visto l'entusiasmo che si è creato attorno al Comandante in questi ultimi due giorni, che può essere la medicina giusta per far passare la depressione che serpeggia tra i tifosi dopo il divorzio con Inzaghi. Sa bene, il patron che l'eventuale sbarco dell'ex allenatore di Juve e Napoli cambierà l'immagine della società e darà una svolta epocale.

Ma non è facile, la strada è tracciata, ma non ancora in discesa. Qualche curva c'é, ed è normale che sia così. Il direttore sportivo Tare è rientrato da tempo dalla Toscana, il vertice tra lui e Sarri è stato proficuo, anche perché sono due persone che si stimano da anni: il tecnico ha seguito ed apprezzato il lavoro del direttore laziale, quest'ultimo, innamorato del Milan di Sacchi, ama il gioco offensivo e Sarri lo ritiene un maestro. Nel vertice tra i due si è parlato più di giocatori e squadra che di soldi. Luis Alberto e MIlinkovic due perni importanti, per non parlare di Immobile alla Higuain. In difesa un elemento portante come Acerbi, ma anche Reina, portiere che a Sarri è sempre piaciuto molto. Insomma, la colonna vertebrale della squadra è messa bene, secondo l'allenatore. E da lì si parte.

La proposta

L'offerta della Lazio è di 2,5 milioni di euro più bonus per tre anni, con la possibilità che possa crescere grazie ai risultati. Un po' l'iter che ha fatto Immobile, arrivato nella capitale nel 2016 a circa 1,7 milioni a stagione ma con la promessa di alzare lo stipendio e avvicinarsi a quello che aveva con Borussia Dortmund e Siviglia, circa 4 milioni, grazie al rendimento e ai gol. Detto, fatto. Ecco, Lotito parte piano per arrivare in alto. Sarri è intrigato, ha capito e apprezzato la filosofia dello scommettere su se stesso, ma vorrebe partire da tre milioni fissi. In queste ore, il presidente sta facendo i conti e vedere se si può arrivare a questa cifra o quanto meno avvicinarsi.

Per ora nessuno si sbiilancia anzi da Formello le bocche sono cucite. Il rischio di rimanere scottati è sempre alto. La giornata è interlocutoria, i contatti però restano frenetici con l'agente dell'allenatore. E per quanto riguarda le altre figure, è uscito MIhajlovic che resta a Bologna (almeno così assicurano i dirigenti rossoblù dopo l'incontro odierno), ma restano Italiano e poco più in là Vilas Boas, anche se dal Portogallo scrivono che non sembra aver gradito molto il veloce tira e molla laziale. Tutto resta in ballo e tutto può ancora succedere, anche se la Lazio spinge per Sarri.

