Serie A, l'addio della Curva a Inzaghi: «22 anni con l'aquila della Lazio. Grazie»

Inzaghi sì, Inzaghi no. Da ieri nell'ambiente laziale non si fa che parlare, dibattere e contestare l'operato dell'ormai ex tecnico della Lazio che alla fine ha rifiutato il rinnovo e si è legato all'Inter. Tutto in una notte e dopo aver detto sì a Lotito.

Per la maggioranza della tifoseria si tratta di un vero e proprio tradimento, ma non per la Curva che questa mattina ha voluto salutare Inzaghi, ringraziandolo per i 22 anni da biancoceleste, assolvendolo. Ma trattandolo da professionista e non considerarlo mai una bandiera. Una differenza che sembra sottile, ma per il mondo ultras è un confine ben preciso, quasi peggio dell'indifferenza.

"22 anni con l'aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore - scrivono i ragazzi della Curva nel comunicato -. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Hai dimostrato attaccamento alla maglia, alla nostra storia, al nostro ideale. Con orgoglio e spirito di appartenenza, ma soprattutto con rispetto. Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo potremmo mai contestare la tua scelta. Con rispetto e stima, in bocca al lupo mister. Nel calcio non esistono bandiere, se non quella che il tifoso porta allo stadio ogni domenica".

