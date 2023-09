San Marino, comincia il campionato: esordio per l'Academy, serbatoio di talento per la Nazionale

La Repubblica più antica (1723 anni, data di fondazione 3 settembre 301 dopo Cristo) e piccola (61 chilometri quadrati per 33.700 abitanti) del mondo apre in questo fine settimana il campionato numero 39 della sua storia. Il ritorno a 16 squadre dopo 24 anni lo si deve all’inserimento della San Marino Academy Under 22, la squadra allenata da Matteo Cecchetti tecnico dell’Under 21 sammarinese, figlia di un progetto della Federcalcio con i nati tra il 2001 e il 2004 inserita in ottica Nazionale, che potrà disputare i playoff ma non qualificarsi per l’Europa né partecipare alla coppa nazionale.

Aperta la caccia al Tre Penne, del confermato tecnico Stefano Ceci, che ha vinto l’ultimo scudetto portando il totale a 5 come la Folgore, dietro al Tre Fiori (8), e La Fiorita (6).

La prima classificata vince il titolo e va ai preliminari di Champions League, mentre in 11 accedono alla seconda fase degli spareggi per decretare l’ammessa alla Conference League, insieme alla vincitrice della Coppa Titano. Non ci sono retrocessioni nella lunga corsa che si concluderà il 21 aprile con le 16 squadre partecipanti che si affrontano in un unico girone con gare di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate.

La fase finale prevede un turno preliminare nel quale le squadre classificate dall’8ª alla 11ª posizione si sfidano in gara secca per decretare chi passerà ai quarti, mentre le prime 6 classificate ci accedono direttamente. La fase a eliminazione diretta prevede gare di andata e ritorno, eccezion fatta per il 4º-5º posto e 2º-3º posto. Le partite sono visibili in diretta streaming con telecronaca su Titani.tv e una su San Marino Rtv, l’emittente di Stato consociata Rai (canale 831 del digitale terrestre e 520 Sky).

«Questo nostro nuovo campionato mi intriga moltissimo - dice Marco Tura, presidente della Federazione sammarinese giuoco calcio -, non nascondo che ho grandi aspettative per l'esperimento della San Marino Academy come progetto per cercare di preparare al meglio i calciatori per le esperienza in chiave Nazionale». Tra i protagonisti con un passato nei professionisti italiani ci sono Andrea De Falco, 37 anni (ex Ancona in Serie A, Bari, Benevento, Pescara, Sassuolo e Juve Stabia in B) che debutta da allenatore con il Tre Fiori di cui è stato centrocampista e capitano nello scorso campionato, il difensore 36enne Michele Rinaldi alla Virtus Acquaviva (ex Bari in A e Rimini in B), e il portiere 37enne Michele Nardi al Tre Fiori (la stagione scorsa alla Fermana in C, ex Parma e Chievo Verona in B).