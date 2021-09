Sampdoria-Napoli in diretta alle 18.30 LIVE. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:25

Quattro su quattro è lo score del Napoli versione 2021/2022, e si parla di vittorie, chiaramente, con l'unico neo stagionale targato Europa League e che non fai poi neanche tanto male, dato che è arrivato nella difficile trasferta di Leicester e si è comunque concretizzato in un pareggio che vale sia un punto sia tanto tanto morale in più. Quattro vittorie con avversarie neanche tanto cenerentole, dato che alla terza di campionato l'armata Spalletti ha incocciato anche la Juventus, battuta 2 a 1 in rimonta con la complicità di Politano, ma soprattutto di Szczesny prima e Kean poi. E oggi ad aspettare Partenope c'è la Sampdoria di D'Aversa, solo 5 punti in 4 partite ma l'unica squadra ad aver fermato i campioni d'Italia in carica fino ad ora. Mica male, dopotuttto. Il match è in programma per le ore 18.30 allo Stadio Luigi Ferraris in Marassi di Genova, e sarà diretto da Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Ecco le probabili formazioni.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. Roberto D'Aversa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. All. Luciano Spalletti

Dove vederla in streaming e tv

Sampdoria-Napoli è un'esclusiva Dazn, pertanto sarà possibile vedere la partita solo sui canali ufficiali del colosso britannico, ed esattamente: sul sito ufficiale per i clienti che desiderano vedere il match dal proprio personal computer, mentre attraverso l'app ufficiale per chi volesse vederla su dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) o sul proprio televisore di casa (a patto che sia una smart tv).