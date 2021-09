Koulibaly osannato dai tifosi del Napoli per il gol vittoria contro la Juventus. Ma non solo. Sui social il difensore azzurro è protagonista assoluto dopo l'esultanza che lo ha visto trasformato in fotografo. Koulibaly dopo il 2-1 alla Juventus è andato sotto la Curva "strappando" la macchina fotografica a un operatore a bordo campo per scattare alcune foto ai tifosi. Le immagini sono state retwittate dal giocatore stesso