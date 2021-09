Razzismo, Udinese multata per i cori sul Vesuvio contro Napoli

Martedì 21 Settembre 2021, 13:46

Nel capolavoro di Spalletti e del Napoli in questo inizio campionato, c'è una nota stonata per i tifosi azzurri. I cori razzisti di qualche "elemento" alla Dacia Arena di Udine. Per la durata della partita, infatti, alcuni tifosi dell'Udinese hanno intonato cori sul Vesuvio con il tristissimo «lavali con il fuoco». La cosa, ovviamente, non si è fermata allo stadio. La polemica è divampata anche sui social, specie su Twitter, dove l'hasthag #Vesuvio è volato in testa ai trend topic.

Cantate cantate

Che dal Vesuvio piovono polpette #UdineseNapoli — Minollo_o (@MinolloO) September 20, 2021

Loro invocano il vesuvio

Noi cerchiamo di addorcirli.#udinesenapoli pic.twitter.com/J5pQMgwmFZ — Peppino e Basta (@peppe38937524) September 20, 2021

Udinese-Napoli, insulti contro gli azzurri: 10mila euro di multa alla società friulana

I cori contro il Napoli dei tifosi dell'Udinese non sono passati inosservati neanche al giudice sportivo, che ha punito la società friulana con una multa di 10mila euro.