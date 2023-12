Milan, Pioli: «Contro la Salernitana gioca Bennacer. Ibrahimovic? È quello che conosciamo»

Bennacer torna titolare domani sera contro la Salernitana. Ad annunciarlo è stato Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia («Spero possa restare in campo 70’»). Che poi ha fatto un in bocca al lupo a Pippo Inzaghi. L’ex attaccante rischia la panchina proprio contro la squadra con la quale ha vinto due Champions: «È una bandiera, ormai fa l’allenatore da tempo, sa che il nostro mestiere è fatto di alti e bassi». Non solo Bennacer o Inzaghi. C’è da commentare il ritorno di Ibrahimovic, stavolta come senior advisor: «Zlatan è quello che conosciamo, si sta approcciando a un ruolo diverso ma è molto motivato.

Ci sarà sempre. Parliamo di una risorsa, è il simbolo di uno uomo che sfida le sfide e lo fa a testa alta», ha continuato Pioli.

Intanto, in casa Milan sono diversi i giocatori infortunati. Gli ultimi, in ordine cronologico, sono Pobega e Okafor. Ineluttabile parlare di mercato: «Il club sa quali sono le nostre esigenze, è disponibile a intervenire a gennaio, poi vediamo cosa succederà. Io so che cosa faccio, so chi alleno, so chi ho in squadra, sono assolutamente convinto delle potenzialità del mio Milan. Al momento non possiamo essere soddisfatti, ma possiamo fare meglio di così».