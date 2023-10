Napoli, Rudi Garcia a rischio esonero? Incontro con De Laurentiis: fissato obiettivo minimo (ma il presidente riflette ancora)

Sono ore calde queste per il futuro del Napoli e, in particolare, del suo allenatore. Nel primo pomeriggio c'è stato un incontro fra Rudi Garcia e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha ribadito all'allenatore la propria insoddisfazione per la prestazione offerta dagli azzurri ieri contro la Fiorentina e, più in generale, per questo inizio di campionato balbettante.

Napoli, la posizione di Rudi Garcia dopo l'incontro con Adl

De Laurentiis avrebbe preso seriamente in considerazione l'ipotesi di esonerare l'allenatore. L'incontro, tuttavia, sembra aver portato a una tregua armata fra i due: il presidente ha chiesto al tecnico, come obiettivo minimo, il quarto posto in campionato e il superamento della fase a gironi di Champions League, ricevendo rassicurazioni in tal senso. Una decisione definitiva, tuttavia, non è stata ancora presa. All'incontro, svoltosi in un albergo in collina, assieme a De Laurentiis hanno partecipato il club manager Antonio Sinicropi, il direttore sportivo, Mauro Meluso, e il capo dell'Area scouting, Maurizio Micheli.

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, infatti, alla squadra sono stati concessi due giorni liberi. Quarantotto ore di riflessione per De Laurentiis, probabilmente decisive per il futuro del Napoli.