Rooney e i problemi con l'alcol: «A 20 anni bevevo fino a svenire, era la mia liberazione»

Wayne Rooney ha assaggiato la fama a soli 20 anni, quando il suo talento lo ha portato a giocare ad alti livelli. E ne è rimasto travolto. «La mia liberazione è stata l'alcol fin da quando avevo poco più di 20 anni. Andavo a casa e passavo un paio di giorni lì senza neanche uscire. Bevevo quasi fino a svenire». L'ex Manchester United ha rivelato i suoi problemi con l'alcol nel podcast dell'ex stella del rugby Rob Burrow, diventato nel frattempo attivista nella lotta alla patologia motoneuronale con cui convive da diversi anni.

A 16 anni Rooney ha esordito nell'Everton, a 17 debuttò con la Nazionale maggiore inglese e a 20 anni è stato acquistato dal Manchester United.

La sua ascesa è stata rapida, forse troppo: «Non volevo stare con la gente, perché a volte ti senti in imbarazzo. A volte ti senti come se avessi deluso le persone care e alla fine di tutto non sapevo in quale altro modo affrontare la situazione».

Rooney, dopo anni, è riuscito a superare il suo problema con l'alcol: «Quando non accetti l'aiuto e la guida degli altri puoi trovarti davvero sul fondo e lo sono stato per alcuni anni. Per fortuna ora non ho paura di andare a parlare alla gente di questi problemi».