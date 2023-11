Nainggolan, nuova avventura in vista: può tornare a giocare in Indonesia

Nuova avventura in vista per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza alla Spal, che lo aveva convinto a firmare grazie a Daniele De Rossi, la cui esperienza sulla panchina ferrarese è durata soltanto poche giornate.

Ora però per Nainggolan si aprono le porte dell'Indonesia. Su di lui si sarebbero interessati i club più importanti del campionato, tra cui il Borneo Fc, il Persib Bandung, il Bhayangkara FC e il Bali United.

L'ex giallorosso tornerà in Indonesia tra poche settimane come ambasciatore per il Mondiale Under 17, un'occasione per approfondire i contatti esplorativi degli scorsi giorni e scoprire qualcosa in più sul futuro dell'ex centrocampista della Roma.