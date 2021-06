Cristiano Ronaldo, ancora un record: con 11 gol supera Platini all'Europeo

Ennesimo record per Cristiano Ronaldo, che in un esordio difficilissimo per il suo Portogallo ad Euro 2020 riesce comunque a timbrare il cartellino per ben due volte, la prima su rigore, e la seconda con un gol sotto porta, superando Michel Platini con cui fino a solo due ore fa condivideva il primato di realizzazioni ad un europeo, fissato a 9 reti.

Cristiano Ronaldo 🤩 ⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (106 goals)

👕 First player to appear at 5 EURO final tournaments

👏 First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

Con la doppietta di stasera CR7 si issa quindi al primo posto solitario, a quota 11 reti, annientando uno primato che durava da quasi quaranta anni e con almeno altre due partite da giocare nella competizione, chissà, forse anche qualcuna in più. Un altro record a cui il portoghese strizza l'occhio è sempre del francese, che quei 9 gol li realizzò in una sola edizione degli Europei, quella del 1984. Risultato ambizioso, perchè significa, idealmente, veder arrivare i lusitani fino in fondo alla competizione. Non che sia impossibile, del resto. Ronaldo tutto può.