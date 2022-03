Roma, Zalewski recupera, partirà per l'Olanda. Mourinho vuole chiudere subito la pratica Vitesse

La Roma si è allenata al centro sportivo di Trigoria qualche ora della partenza per l’Olanda dove rimarrà sino a sabato, giorno in cui è pianificato il trasferimento a Udine. Una strategia studiata per evitare il doppio viaggio in aereo alla squadra e concentrare le forze per il tuor de force delle prossime settimane (Vitesse, Udinese, Vitesse e Lazio). Questa mattina José Mourinho aveva tutta la squadra a disposizione, ad eccezione di Spinazzola: Zalewski ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata contro l’Atalanta e partirà con per Arnhem, Abraham ha svolto tutta la seduta. La rosa è pronta e José farà le sue scelte anche basandosi sulle squalifiche di campionato come quelle di Mkhitaryan e Kumbulla che saranno assenti alla Dacia Arena, ma titolari contro il Vitesse. Oltre all’ex Verona in difesa ci saranno anche Smalling e Mancini, a centrocampo Micki e Oliveira (o Cristante), sugli esterni Karsdorp e Vina (Zalewski), sulla trequarti Pellegrini e in attacco Zaniolo-Abraham. Una formazione molto simile a quella che ha battuto l’Atlanta 1-0, proprio perché Mourinho ha intenzione di chiudere la pratica Conference League già in Olanda. Con l’Udinese, oltre alle assenze c’è il pericolo squalifica per Pellegrini e Zaniolo: entrambi sono in diffida e un cartellino giallo potrebbe fargli saltare il derby.

APPROFONDIMENTI ROMA Vitesse-Roma, per Karsdorp l'intoccabile è un ritorno... LA SCELTA Roma, sulla maglia del derby torna il vecchio stemma