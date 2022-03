Roma, sulla maglia del derby torna il vecchio stemma

Una sorpresa che già fa respirare aria di derby con una decina di giorni d'anticipo. Questa mattina la Roma ha comunicato che per la stracittadina del 20 marzo, sulle maglie che i calciatori vestiranno per l'occasione, tornerà il vecchio logo sostituito da Pallotta nel 2013. Una mossa che ha immediatamente ricevuto il consenso entusiasta della tifoseria che in questi anni ha rivendicato a lungo l'utilizzo dello stemma storico con la lupa capitolina e il monogramma Asr. «Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo. Uno stemma speciale, per un partita speciale», è l'annuncio pubblicato su Twitter dal club, seguito poi da quello su Facebook e sugli altri social. Una strategia di marketing che segna il primo gol in largo anticipo sull'inizio della partita. Maglie in edizione limitata che sono in vendita già da oggi.

🟨 ASR 🟥



🐺 Il Derby Kit è già disponibile online e negli #ASRoma Store! — AS Roma (@OfficialASRoma) March 9, 2022