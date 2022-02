Roma, da Vina a Karsdorp: i terzini non convincono. In estate sarà rivoluzione anche sulle fasce

La rifondazione della Roma passerà anche dalle fasce. José Mourinho non può contare su un terzino di livello che dia profondità alla squadra, che vinca l’uno contro uno e che metta a segno cross pericolosi. Karsdorp, Vina e Maitland-Niles sono i tre calciatori di ruolo che ha disposizione, nessuno di loro compare nella speciale classifica dei migliori 15 giocatori con più cross riusciti (cross che permettono al compagno di squadra di calciare in porta di testa o con un tiro al volo): il primo in Serie A è Biraghi della Fiorentina con 53, quarto Pellegrini con 38.

Per trovare Karsdorp bisogna scendere al posto numero 24 (19), Vina è in posizione 97 (8) e Maitland-Niles - arrivato a gennaio - è al 144° con soli 4 cross riusciti. Va meglio se si analizza la statistica dei cross generali, ossia quelli provenienti da azione o punizione, ma non da calcio d’angolo: il primo in Serie A è Candreva (180), Karsdorp è al quarto posto (71), Vina al 63° (33), Maitland-Niles al 103° (22). Curiosa è la situazione che riguarda l’esterno olandese, è il quarto in Italia a fare più cross per la sua squadra, ma uno su tre è a vuoto o intercettato dagli avversari. Insomma, sia con il 4-2-3-1 che con la difesa a 3 i problemi sulle fasce sono i medesimi ecco perché nella sessione di mercato invernale Mourinho, potendo scegliere, ha indicato un terzino. L’inglese non ha rappresentato un crack, ma ha dato solamente un’alternativa al tecnico che ha bocciato sia Calafiori sia Reynolds, spedendoli rispettivamente al Genoa e al Kortrijk.