Le pagelle: Mancini disastroso, Diawara l'unico lucido

Dzeko si perde, Manicni troppo distratto, Perotti viaggia a intermittenza. Pellegrini sfortunato e impreciso, Veretout appannato. Il più lucido è Diawara. Ma `troppo poco.PAU LOPEZ 5,5Accarezza la palla sul tiro di Belotti ed evita subito una rete, poi lo prende sul suo palo, sempre dal Gallo.FLORENZI 4,5Arranca un po’ nel rincorrere (Berenguer e/o Verdi), butta via una palla dalla quale nasce il vantaggio dei granata. Cerca fortuna con qualche tiro improbabile. Un altro passo indietro nel momento migliore.MANCINI 4Lascia tempo e spazio - nel cuore dell’area - a Belotti, che fulmina lui e Pau Lopez. In ogni occasione in cui è protagonista il centravanti del Toro, lui non c’è o è in ritardo. Distratto e ammonito (per proteste).SMALLING 4,5Ci mette spesso una pezza, coprendo buchi di qualche suo compagno. Serata faticosa e il mani da rigore è l’ovvio finale. Un’ingenuità che taglia le gambe, già stanche, alla Roma.KOLAROV 5,5Sfiora per due volte il gol in avvio, con due sinistri velenosi, poi litiga con Rincon. Tiene botta da quella parte e non smette di rendersi pericoloso in fase offensiva. Sparisce nel finale.DIAWARA 6Sa sempre cosa fare, non perde mai il controllo. Tra i più lucidi. Poco assistito, cala nel finale, quando si trova a rincorrere gli avversari da solo.VERETOUT 5Meno affidabile del solito, sbaglia qualche appoggio di troppo. Appannato.ZANIOLO 5Parte bene, vivace in ogni occasione, le migliori giocate del primo tempo portano quasi sempre la sua firma. Sembra dover esplodere da un momento all’altro, poi niente, evapora. L’arbitro non gli fischia mai fallo a favore e finisce con l’innervosirsi. Il secondo tempo è anonimo.PELLEGRINI 5,5Sirigu è in grande spolvero e il secondo gol di fila (dopo quello di Firenze) non arriva. Cuce il gioco, con la solita classe, non sempre con la dovuta precisione.PEROTTI 5,5Stretto nella morsa di Izzo e De Silvestri, si accende un po’ nella ripresa, quando arriva a sfiorare la rete del pareggio e crea qualche pericolo nell’uno contro uno. Nel momento migliore, viene chiamato in panchina. Intermittente.DZEKO 5Parte con un paio di errori non da lui, appare molto isolato, non sicuramente la sua serata migliore. Da annotare solo l’assist per Mkhitaryan. Pochino.MKHITARYAN 5Veloce nel pensiero, ma poi arriva molle all’appuntamento con il gol.KALINIC 5,5Ha anche un’occasione da gol, ma la toppa.UNDER NGSgambetta nei minuti conclusivi, a giochi ormai fatti.FONSECA 5La bella Roma di Firenze si è persa sotto l’albero di Natale. Confusa e scarica. Fragile. Una frenata inaspettata.DI BELLO 4Non fischia falli evidenti (compreso uno da rigore su Dzeko), di ogni genere, vede fuorigioco che non ci sono e viceversa. Anche l’assistenza (video) è parecchio difettosa. Fa infuriare tutti. Pessimo.