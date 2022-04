Roma, si ferma Cristante: non giocherà contro l'Inter per un problema lombare

Bryan Cristante non farà parte della spedizione di Milano. Il centrocampista non è stato convocato per la gara contro l’Inter di domani sera a San Siro (ore 18) per via di un problema alla zona lombare, infortunio non grave ma che comunque va tenuto sotto controllo anche in vista della prima semifinale di Conference League contro il Leicester. Al suo posto dovrebbe giocare Veretout, oppure, Mourinho potrebbe dare fiducia a Felix arretrando Mkhitaryan. Il resto della formazione è la stessa che ha battuto la Lazio 3-0: in difesa Mancini, Smalling e Ibanez; gli esterni saranno Karsdorp e Zalewski; a centrocampo Oliveira e Veretout; sulla trequarti Mkhitaryan, Pellegrini e in attacco Abraham. Intanto, la Procura della FIGC ha archiviato l'indagine su Gianpaolo Calvarese, scattata in occasione di Genoa-Roma su segnalazione dell’Aia.