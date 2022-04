Inter-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Uno dei big match di giornata. Inter costretta a vincere per restare in piena lotta scudetto, Roma che sogna ancora di recuperare sulla zona Champions. Partita aperta per due squadre a cui servono i tre punti. Andiamo a vedere il programma di Inter-Roma, con le probabili formazioni di Inzaghi e Mourinho e tutte le altre info sul match.

Probabili formazioni Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Sozza Assistenti: Carbone – Bindoni IV: Manganiello VAR: Irrati AVAR: Zufferli

Dove vedere Inter-Roma

Inter-Roma, partita che seguiremo in diretta testuale su IlMessaggero.it, si giocherà sabato sabato 23 aprile 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Fischio d'inizio previsto alle ore 18. Ma dove sarà possibile vedere il match? La partita sarà trasmessa da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv,oltre che su console e dispositivi che trasformano le vecchie tv in smart come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick. Ovviamente per tutti gli abbonati, Inter-Roma sarà ruibile attraverso l'app della piattaorma streaming Daz su device con sistemi operativi iOS e Android; da pc basterà collegarsi al sito e scegliere Inter-Roma dopo aver inserito il nome utente e la password.