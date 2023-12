Roma-Sheriff, le probabili formazioni: c'è Lukaku, Belotti in pressing. A centrocampo confermato Pellegrini

Giovedì la Roma disputerà l’ultima partita del girone di Europa League. Quasi impossibile raggiungere il primo posto che dista due lunghezze e che è occupato dallo Slavia Praga. I cechi ospiteranno in casa il Servette penultimo in classifica. Dunque, Mourinho proverà a fare risultato anche se i giochi sono praticamente fatti. In attacco sfrutterà Lukaku squalificato per la gara successiva di campionato con il Bologna e quasi sicuramente Zalewski a sinistra considerato l’infortunio di Spinazzola e la squalifica dell’esterno in Serie A. Resteranno fuori gli infortunati Dybala e Azmoun (fuori lista). Accanto al belga potrebbe giocare El Shaarawy, anche se Belotti si aspetta di partire dal 1’ dato che domenica prossima sarà l’unico centravanti disponibile. A centrocampo potrebbe riposare Cristante per lasciare spazio a Paredes, Pellegrini e Aouar (o Bove). A destra tornerà Karsdorp (Kristensen è fuori lista), mentre la difesa sarà la stessa delle ultime settimane e composta da Mancini, Llorente e Ndicka. In porta confermato Svilar.

Roma-Sheriff, le probabili formazioni

Giovedì 14 dicembre ore 20.45 stadio Olimpico

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 2 Karsdorp, 7 Pellegirni, 16 Paredes, 52 Bove, 59 Zalewski; 11 Belotti, 90 Lukaku

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 19 Celik, 60 Pagano, 61 Pisilli, 92 El Shaarawy, 20 Renato Sanches, 22 Aouar 4 Cristante, 37 Spinazzola

All.: José Mourinho

Sheriff (3-4-1-2): 35 Koval; 25 Tovar, 15 Kiki, 4 Garananga; 28 Artunduaga, 14 Talal, 17 Mbekeli, 69 Ademo; 20 Zohouri; 8 Joao Paulo, 30 Ankeye

A disp.: 1 Straistari, 33 Pascenco, 11 Ricardinho, 16 Apostolakis, 22 Berkay Vardar, 26 Dijinari, 29 Colis, 31 Botan, 32 Novicov, 90 Luvannor

All.: Roberto Bordin