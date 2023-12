Serie A: nervi tesi in Roma-Fiorentina, finisce 1-1

EMBED





Finisce 1-1 tra Roma e Fiorentin, posticipo domenicale della 15esima giornata di Serie A. Al vantaggio romanista con Lukaku a inizio primo tempo, ha risposto Martinez Quarta nella ripresa, con i giallorossi che hanno chiuso il match in nove uomini per le espulsioni di Zalewski e Lukaku. Con il punto, la squadra di Mourinho agguanta al quarto posto il Bologna, che ha battuto la Salernitana 2-1 per continuare a sognare in zona Champions. Oggi le ultime due partite del weekend di campionato: Empoli-Lecce e Cagliari Sassuolo.