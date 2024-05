Atalanta-Marsiglia: dove vedere la semifinale in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Atalanta è ad un passo dalla finale di Europa League, un traguardo che sarebbe storico per i bergamaschi e per la squadra di Gasperini. Prima, però, c'è da superare lo scoglio Olympique Marsiglia, ripartendo dall'1-1 maturato in Francia all'andata. Al Gewiss Stadium questa sera andrà in scena la semifinale di ritorno e la Dea proverà a sfruttare la spinta del suo pubblico per staccare il pass per la finale. Naturalmente Gasp si affida a Scamacca, autore del gol all'andata e in un momento di forma incredibile. Al suo fianco De Ketelaere dal primo minuto.